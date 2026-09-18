المحامين: رسائل الـ SMS والبريد الإليكتروني لا تُغني عن الإعلان على يد محضر

قال السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن استحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، نظام الإعلانات القضائية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، لا تُغني عن دور المحضرين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف إنجاز العدالة وسرعة الفصل في القضايا، ومعالجة مشكلات الإطالة في إعلانات المحضرين.

وأوضح أن استحداث القانون الجديد الإعلان عبر رسائل الهاتف "SMS" والبريد، "لا يُغني عن إعلانات المحضرين" أو يعني الاستغناء عن المحضرين الذين سيستمرون في كامل عملهم.

ولفت إلى إنشاء إدارة خاصة للإعلانات عن طريق الهاتف والبريد الإليكتروني في كل محكمة جزئية بموجب قرار من وزير العدل، تحت إشراف قاض يتم اختياره من الجمعية العمومية للقضاة في المحكمة الابتدائية.

وأضاف أن الموظف المختص في الإدارة سيتولى إعلان المعلن إليه، معتمدا على البيانات الموجودة في صحيفة الدعوى، أو بالاستعانة ببيانات الأحوال المدنية للحصول على الرقم القومي للمعلن إليه، لضمان إعلانه على آخر موطن "مكان" معلوم لديه.

ونوه أن الإعلان عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني سيتضمن تفاصيل القضية، مثل رقمها، وأطرافها، وتاريخ الجلسة، مؤكدا أن هذا الإجراء "كأنه إعلان عن طريق المحضر المختص".