محمد المحمدي عن «خيال مريض»: شاء الله أن يكون هشام سبب تأجيل المسرحية 10 سنوات وهو من يقدمها اليوم

قال المخرج والمؤلف محمد المحمدي، عن كواليس مسرحية "خيال مريض" إن الفنان هشام ماجد يحب عمله من قلبه، ولذلك يكرمه الله دائمًا بالأشياء التي تتناسب مع فكره وطاقته.

وأضاف "المحمدي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "ON E”، أمس الخميس، أن فكرة "خيال مريض" كانت من أكثر الأفكار التي كان يحلم بتقديمها منذ 10 سنوات، وقدمها ضمن منتخب مسرح الجامعة.

وتابع أن القدر شاء أن يتوقف عن تنفيذ المسرحية، بعدما انشغل بالعمل مع "ماجد" في مسلسل "خلصانة بشياكة"، مضيفًا: "شاء الله أن يكون هشام سبب تأجيل المسرحية 10 سنوات وهو من يقدمها اليوم".

وتحدث عن اختيار الفنانة هنادي مهنا للمشاركة في المسرحية، قائلاً إنه التقى بها قبل أكثر من 10 سنوات، وكانت وقتها لم تبدأ التمثيل، لكنه لم ينسَ خفة ظلها وشخصيتها، فعندما جاءت شخصية "رهف" في المسرحية، كانوا يبحثون عمن يختاروها لتقديمها، فطُرح اسمها، فقال إنها المناسبة.

وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي إنساني نفسي حول شخصية "الدكتور طه"، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، وهو طبيب يتعامل مع مرضاه بأسلوب غير تقليدي، إذ يقدم العمل معالجة تجمع بين الكوميديا والتحليل النفسي لشخصيات المرضى، في محاولة لطرح فكرة العلاج النفسي بطريقة خفيفة ومختلفة، مع الحفاظ على عمق الفكرة داخل إطار ترفيهي.

ويُعد العرض من بطولة الفنانين هشام ماجد، وهنادي مهنا، ومحمد عبدالرحمن الشهير بتوتة، وأحمد الرافعي، ومحسن منصور، ووليد عبدالغني، ونغم صالح، ودينا دياب، ومن تأليف وإخراج محمد محمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.