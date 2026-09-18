قالت الفنانة هنادي مهنا، عن مشاركتها في مسرحية "خيال مريض"، إن ليلة العرض الأولى كانت تجربة مخيفة بالنسبة لها، لأنها كانت المرة الأولى في حياتها التي تقدم فيها عرضًا مسرحيًا.

وأضافت "مهنا" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس ، أن ما زاد من خوفها أن العرض جاء مباشرة بعد مباراة مصر والأرجنتين، التي خسر فيها المنتخب المصري وشعورها بأن الجمهور سيكون منزعجًا من نتيجة المباراة.

وتابعت أن عددًا من الذين أدوا في المسرح سبق أن قالوا لها من خلال تجربتهم إنها بمجرد صعودها إلى المسرح قد تنسى كل شيء، ولكنها صعدت إلى المسرح في النهاية، ومرت التجربة بنجاح.

ومن جانبها، أشادت المنتجة يارا حسن بأداء "مهنا" واستعدادها للمسرحية، قائلة: "هنادي تلميذة نجيبة، معها كراسة وقلم ومتابعة شاطرة جدًا".

وتحدث الفنان محمد عبد الرحمن عن أداء "مهنا" خلال البروفات، قائلاً إنها تمتلك حسًا فنيًا وقدرة على التقاط التفاصيل، رغم أنها لم تقدم المسرح من قبل.

واستكمل أن "مهنا" حتى إذا لم تسأل عن المعلومة بشكل مباشر، فإنها تلتقطها من حديث الآخرين وتصل إلى النتيجة سريعًا، إلى جانب حرصها على تدوين كل شيء،

مضيفًا أنها تتمتع بالذكاء ولا تتردد في طرح الأسئلة عندما تحتاج إلى معرفة شيء.

وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي إنساني نفسي حول شخصية "الدكتور طه"، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، وهو طبيب يتعامل مع مرضاه بأسلوب غير تقليدي، إذ يقدم العمل معالجة تجمع بين الكوميديا والتحليل النفسي لشخصيات المرضى، في محاولة لطرح فكرة العلاج النفسي بطريقة خفيفة ومختلفة، مع الحفاظ على عمق الفكرة داخل إطار ترفيهي.

ويُعد العرض من بطولة الفنانين هشام ماجد، وهنادي مهنا، ومحمد عبدالرحمن الشهير بتوتة، وأحمد الرافعي، ومحسن منصور، ووليد عبدالغني، ونغم صالح، ودينا دياب، ومن تأليف وإخراج محمد محمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.