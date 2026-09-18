قالت الفنانة نيللي كريم، إن ترشيح فيلم "القصص" للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي يُعد" شرفا كبيرًا"، معربة عن اعتزازها بالتعاون مع المخرج أبو بكر شوقي.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن المخرج أبو بكر شوقي من المخرجين الذين تود العمل معهم مرة أخرى، مشيدة بجهود فريق العمل والمنتج محمد حفظي والفنان أمير المصري.

أوضحت أن الجوائز التي حصل عليها الفيلم تعد تقديرا للعمل والعمل الجيد، مشيرة إلى أن اختياره من الدولة، يعكس جودة الفيلم.

وأشارت إلى أن الجمهور في دبي كان سعيدًا للغاية أثناء عرض الفيلم، لافتة إلى أن ردود أفعال الناس في مصر كانت إيجابية للغاية عندما عُرض الفيلم في دور العرض، قائلة: "الناس كلها حبته وزمن الفيلم كمان كان واحش الناس".

ولفتت إلى أن الأجيال الجديدة من الممثلين والمخرجين والكتاب أثبتوا خلال السنوات الأخيرة أنهم "أقوياء"، مؤكدة أنهم أثبتوا أن "الفن المصري بخير والأمور تتجه للأفضل".

وعبرت عن استمتاعها بالعمل عندما يكون السيناريو والقصة جيدين، موضحة أن حالة الاستمتاع التي تجمع المخرج والممثلين هي التي تصنع "طاقة جميلة" في الفيلم.

ونوهت أن الفيلم يتميز بـ "نوستالجيا فظيعة" عن فترة الستينات والأسرة المصرية، والحب والأشياء البسيطة، بالإضافة إلى فترة الجوابات والرومانسية، وقسوة الزمن والحرب، ودفء الستينات.

وأعلنت اللجنة المشكلة لترشيح فيلم يمثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي اليوم الخميس ترشيح فيلم "القصص" للمخرج أبو بكر ‌شوقي وبطولة نيللي كريم وأحمد كمال وأمير المصري وصبري فواز وعمرو عابد وشريف الدسوقي وأحمد الأزعر.

وهذه هي المرة الثانية التي ترشح فيها مصر فيلما من إخراج أبو بكر شوقي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والنمساوية، ⁠للمنافسة على الأوسكار بعد ترشيح فيلمه "يوم الدين" في 2018.

وقالت اللجنة في بيان إن الفيلم "حصل على أعلى الأصوات في المرحلتين اللتين أجري فيهما التصويت، إذا حصل في المرحلة الأولى على 22 صوتا، وحصل في القائمة القصيرة، والتي تم التصويت فيها على أربعة أفلام.. على النسبة الأكبر" من الأصوات.