السجن 60 عاما لمسؤول سوري من عهد الأسد مدان بالتعذيب في سجن أمريكي

حكم يوم الخميس على مسؤول عسكري سوري سابق مدان بتعذيب السجناء خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد بالسجن لمدة 60 عاما في سجن أمريكي.

وكانت هيئة محلفين قد أدانت سمير عثمان الشيخ في مارس بتهمة واحدة هي المؤامرة لارتكاب التعذيب وثلاث تهم بالتعذيب أثناء توليه مسؤولية سجن عدرا الشهير في سوريا من عام 2005 إلى 2008 تقريبا.

وقال قاض اتحادي في لوس أنجليس قبل إعلان الحكم: "كان السلوك شنيعا، وغير قابل للتخيل في قسوته، وعنيفا ووحشيا لدرجة لا توصف تقريبا".

وقال محامو الدفاع إنهم سيستأنفون الحكم.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولون في الأمم المتحدة الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في مرافق الاحتجاز التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص، وفي كثير من الحالات دون إبلاغ عائلاتهم.

وقال مدعون إن الشيخ، في سعيه لقمع المعارضة السياسية، أرسل معتقلين معينين إلى جناح في سجن عدرا حيث حبسوا في زنازين عزل صغيرة وتعرضوا للتعذيب.

وجاء الشيخ إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وتقدم بطلب للحصول على الجنسية، لكن المدعين يقولون إنه أخفى مشاركته في التعذيب. واعتقلته السلطات الاتحادية في مطار لوس أنجليس الدولي في يوليو 2024.