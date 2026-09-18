زيلينسكي يعلن عن محادثات جديدة مع الولايات المتحدة

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس أنه ستكون هناك المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو من كييف إن الاجتماعات ستركز على آفاق التسوية السلمية وكذلك على الطاقة والأمن الغذائي والأسلحة.

وأضاف: "ستكون هناك حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا، ولا سيما للدفاع الجوي".

ولم يقدم الرئيس الأوكراني تفاصيل حول موعد إجراء المحادثات أو من سينخرط فيها من الجانب الأمريكي.

ويسافر زيلينسكي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وفي بداية شهر سبتمبر الجاري، زار مفاوضون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو أولا ثم كييف. لكن لم تكن هناك أي علامات على وجود مخرج من الحرب الروسية ضد جارتها، والتي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022.

وتواصل موسكو وضع شروط تصل إلى حد استسلام أوكرانيا.