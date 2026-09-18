العثور على جثث 37 مشتبها بهم في عمليات تعدين غير قانونية أثناء احتجازهم لدى السلطات النيجيرية

عثر على 37 شخصا على الأقل كان قد أُلقي القبض عليهم بتهمة التعدين غير القانوني موتى في حجز تابع لقوات الأمن بنيجيريا يوم الخميس، وفقا لما أفاد به مسؤولون، مرجعين السبب إلى تفشٍ محتمل لمرض ما.

لكن داوودا شيهو، وهو أحد الناجين من الحادث، قال لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن 65 معتقلا تم حشرهم في زنزانة سيئة التهوية، مما يرجح أن يكون المتوفون قد اختنقوا.

وقال حاكم ولاية النيجر، فارمر محمد أومارو باجو، إن المعتقلين الـ 37 توفوا في احتجاز فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري في ولاية النيجر بشمال وسط البلاد. وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على الضحايا، وفقا لما ذكره سكرتيره الصحفي بولوجي إبراهيم في بيان.

وكان المشتبه بهم قيد الاحتجاز منذ أن نفذت الوكالة الأمنية عمليات اعتقال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين للاشتباه في قيامهم بالتعدين غير القانوني في الولاية، بحسب ما ذكره رئيس فيلق الأمن والدفاع المدني في النيجر سوبيرو سياكا أنيفيي في بيان يوم الخميس.

وقال أنيفيي إنه بينما تشتبه الوكالة في وجود مرض، تم إرسال جثامين المحتجزين إلى مستشفى محلي لـ "إجراء مزيد من الفحص الطبي لتحديد السبب الفعلي للوفاة". ولم يتطرق إلى طبيعة المرض.

وقال شيهو، الناجي من الحادث: "كنا محشورين ولم تكن هناك تهوية لنتنفس بشكل جيد. وفجأة، أدركنا أننا لا نستطيع التنفس وبدأنا نقتتل للحصول على هواء نقي".

وأضاف شيهو، الذي تحدث لـ(ا ب) في مستشفى مينا العام حيث أرسلت الجثامين للفحص، إن المعتقلين حاولوا جلب انتباه حراس الوكالة الأمنية من خلال الطرق على باب الزنزانة.

وقالت الشرطة في ولاية النيجر إنها فتحت تحقيقاً في الواقعة وحثت أقارب الضحايا على التقدم بأي معلومات يمكن أن تساعد في ذلك.