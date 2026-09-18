الجيش اليمني: مقتل وإصابة 90 حوثياً وتدمير آليات الحوثيين في تعز

أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان "إن 30 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة تركزت في محيط مفرق الضريفة بالمديرية".

وأضاف البيان، أن المواجهات رافقها إسناد جوي، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات تابعة للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية.

وبحسب البيان، أسفرت المواجهات والغارات عن تدمير ست دوريات عسكرية ودبابتين تابعتين للحوثيين، إلى جانب الخسائر البشرية التي أعلنت عنها قيادة المحور.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شهدت جبهات غربي محافظة تعز مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، تركزت في الوازعية وجبل حبشي، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للحوثيين.

وتشهد اليمن منذ مطلع سبتمبر تصعيدا عسكريا على عدة جبهات، مع تحركات وعمليات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء وحجة.