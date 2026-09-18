 رئيس البريد الأمريكي: تعطل نظام كمبيوتر أساسي في مسعى ترامب للحد من التصويت بالبريد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس البريد الأمريكي: تعطل نظام كمبيوتر أساسي في مسعى ترامب للحد من التصويت بالبريد

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 7:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 7:24 ص

  قال رئيس خدمة البريد الأمريكي يوم الخميس إن الوكالة أوقفت العمل في تطوير نظام كمبيوتر مثير للجدل كان محوريا في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من التصويت عبر البريد بعد أن رفضت المحكمة العليا أمره التنفيذي هذا الأسبوع.

وقال المدير العام للبريد ديفيد شتاينر في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "هناك أمر قضائي بالمنع، لذا فنحن لا نفعل أي شيء".

وقضى شتاينر، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة "واست مانجمنت"، معظم العام الماضي على رأس الخدمة البريدية وهو يتجاوز التحديات السياسية والمالية. وهو يضغط على الكونجرس لإجراء تغييرات من شأنها أن تساعده في حل ما أسماه بـ "أزمة السيولة".

 

 


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