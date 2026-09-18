النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط آمال في انحسار اضطراب الإمدادات

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي إذ بدد انحسار المخاوف حيال انقطاع الإمدادات السعودية القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وسط ​اندلاع اشتباكات جديدة بين السعودية وحركة الحوثيين في اليمن.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود ‌الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 104 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتًا، أو 0.69 بالمئة إلى 101.20 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان واحدا بالمئة تقريبا عند التسوية أمس الخميس.



ويتجه برنت نحو أول خسارة أسبوعية ​له في ثلاثة أسابيع بانخفاض 0.5 بالمئة، في حين من المتوقع أن يحقق ​الخام الأمريكي مكاسب 1.2 بالمئة.

وتجاهلت الأسواق إلى حد كبير المخاوف من التهديدات الجديدة ⁠التي تواجهها الإمدادات رغم تبادل السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران ضربات جديدة عبر الحدود أمس ​الخميس ليتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

كانت أسعار النفط ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في ​نحو أربعة أشهر حين أفادت مصادر بتعليق عمليات شحن النفط الخام في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر وإلغاء الرياض بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا بعد تعرض خط أنابيب (شرق-غرب) لأضرار جراء هجوم الأسبوع الماضي.

غير أن الأسعار ​تراجعت عقب تقارير عن أن السعودية تسعى إلى استعادة حوالي نصف طاقة خط الأنابيب في ​غضون أيام، وأنها تعرض المزيد من شحنات النفط الخام لمصافي التكرير الآسيوية من خلال عمليات النقل من سفينة ‌إلى ⁠سفينة قبالة ميناء صحار العماني.



وقالت بريانكا ساشديفا رئيسة قسم تحليلات السوق لدي شركة فيليب نوفا "أدت أحدث الجهود لاستعادة طاقة التصدير السعودية إلى تهدئة بعض المخاوف القائمة إزاء وضع الإمدادات".

وقدمت المصادر التي تحدثت إلى رويترز تقديرات متفاوتة للمدة اللازمة قبل استئناف عمل خط الأنابيب وعودة تدفقات النفط ​إلى طبيعتها.

ومع ذلك، لا ​تزال أسعار النفط أعلى ⁠من 100 دولار للبرميل، ويقول محللون إن الأسواق تنتظر دلائل على تحسن واضح في الإمدادات.

وقالت ساشديفا "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان من الممكن ​عودة التدفقات الفعلية إلى طبيعتها، وما هو الجدول الزمني المحتمل لذلك. وإذا ​شهدنا تحسنا ⁠مستقرا في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمن الممكن أن تنخفض بعض علاوات المخاطر الجيوسياسية بشكل أكبر".

لكن نقل النفط عبر المنطقة لا يزال محفوفا بالمخاطر إذ نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة عن ⁠البحرية التابعة ​للحرس الثوري الإيراني القول إن ناقلة نفط ترفع علم ​توجو تعرضت لاستهداف في أثناء محاولتها "المرور بشكل غير قانوني" عبر مضيق هرمز أمس.



ولم تجرِ الولايات المتحدة وإيران محادثات سلام منذ ​أن انهار الاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران بعد أسابيع من إعلانه.