فنزويلا ترفع الحظر عن بعض المواقع الإخبارية الخاضعة للرقابة منذ سنوات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في فنزويلا يوم الخميس أن البلاد رفعت الحظر عن بعض المواقع الإخبارية التي كانت تخضع للرقابة منذ سنوات.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات (كوناتيل) إن "الاستعادة الرسمية للوصول إلى مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية" قد اكتملت بأمر من الرئيسة القائمة بالأعمال ديلسي رودريجيز.

وقالت مجموعة "سين فيلترو" للحقوق الرقمية إن 17 نطاقا قد تم إلغاء حجبها. وأضافت المجموعة أن ما لا يقل عن 188 موقعا إلكترونيا لا تزال محجوبة.

ورحبت السياسية المعارضة دينورا فيجيرا بإعلان هيئة "كوناتيل" لكنها قالت إنها مجرد خطوة أولى.

وكتبت على منصة إكس: "ما زالت العديد من وسائل الإعلام مفقودة، ويجب أن تعود جميعها بشكل كامل ودائم. ومن دون صحافة حرة، لا توجد ديمقراطية ممكنة، ولا تقارب حقيقي بين الفنزويليين".

وكانت مئات المواقع الإلكترونية قد حجبت في البلاد في عهد الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي ألقي القبض عليه من قبل القوات الأمريكية في يناير وحلت محله رودريجيز.

وفي أغسطس ، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن القمع والرقابة وتقييد الوصول إلى المعلومات والبيئة القانونية العدائية بشكل متزايد قد فرضت قيودا شديدة على الصحافة المستقلة في فنزويلا.