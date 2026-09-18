أمريكا: سائقة صدمت حافلة في لوس أنجليس قبل تحطم مروحية تواجه تهم القتل

قال مدع عام يوم الخميس إنه تم توجيه تهمة القتل للسائقة التي صدمت بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات حافلة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال نيثان هوشمان، المدعي العام لمنطقة لوس أنجليس، في مؤتمر صحفي إن بايلي لين ريوس كانت تقود بسرعة زائدة وتحت تأثير الكحول عندما قادت سيارتها من طراز "فورد إكسبيديشن 2004" في الاتجاه المعاكس في شارع مزدحم، متجاوزة الإشارة الحمراء وصادمة سيارة قبل أن تصطدم بحافلة المدينة.

وتواجه ريوس تهمتين بالقتل من الدرجة الثانية في مقتل شخصين كانا على متن الحافلة، تم التعرف عليهما وهما دانيال كاستيلو، 46 عاما، وجيج ويدا، 31 عاما.

وأدى الاصطدام إلى وقوع حادث مميت ثان عندما تحطمت مروحية إخبارية كانت تغطي الحادث، مما أسفر عن مقتل الشخصين اللذين كانا على متنها، وهما الطيار جورج مارسينيو والصحفية إليانا مورينو، وشخص على الأرض يدعى إيدي جوتيريز ميخيا. واشتعلت النيران في أربع سيارات على الأقل وحاويتي تخزين بعد تحطم المروحية واشتعال النار فيها.

وتحتجز ريوس، 36 عاما، مقابل كفالة قدرها 1ر4 مليون دولار. ومن المقرر أن تظهر أمام المحكمة اليوم الجمعة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديها محام.