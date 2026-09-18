تفاصيل ترشيح فيلم «القصص» لتمثيل مصر في الأوسكار ورسالة خاصة من مخرج «الحياة بعد سهام» لدعمه

أعلنت اللجنة المشكلة لترشيح فيلم يمثل مصر في أوسكار 2027 عن اختيار فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي، حيث حصل الفيلم على أعلى الأصوات في المرحلتين اللتين أُجري فيهما التصويت، ففي المرحلة الأولى حصل على 22 صوتًا، وحصل في القائمة القصيرة، التي تم التصويت فيها على أربعة أفلام كانت قد حصلت على معظم أصوات أعضاء اللجنة، على النسبة الأكبر بواقع 14 صوتًا.

وتشكلت اللجنة من 53 عضوًا، اعتذر 11 عضوًا، وبدأ التصويت على مجمل الأفلام التي أُنتجت في الفترة من سبتمبر 2025 وحتى سبتمبر 2026، وعددها 36 فيلمًا، بعد استبعاد فيلم «الحياة بعد سهام» لجنسية الفيلم المثبتة في ملفاته، مما يتعارض مع لوائح الترشح.

وشهدت اللجنة، التي ترأسها نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، مناقشات مطولة حول آليات الترشيح في تلك الدورة، وأهمية الحيادية والشفافية في اختيار الأفلام التي تنطبق عليها الشروط.

وطرحت عدة تساؤلات، أهمها ما تبناه السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، من أن السينما المصرية تمر بأزمة عصيبة كشف عنها عدد الأفلام ومستواها، مؤكدًا أن هذا العدد وهذا المستوى ينمان عن تراجع لم تشهده السينما في جميع سنواتها، باستثناء ما مرت به في فترة كورونا، وطالب فؤاد بأن يُراعى في الإنتاج المقبل أهمية دعم الصناعة، لأنها تمثل صورة السينما المصرية في الداخل والخارج.

وأشار نقيب المهن السينمائية مسعد فودة إلى أن الحضور الذي شرفت به تلك الدورة من الترشح يؤكد حرص الجميع على النهوض بالفيلم المصري، وأهمية أن يكون لدينا فيلم يمثل مصر في أهم مسابقة دولية، وهي الأوسكار، مشيرًا إلى أن القاعدة الأساسية هي أن تكون مصر حاضرة في تلك المسابقة.

وتم التصويت في جو من الألفة ومناقشات سادتها حالة من الود بين الأعضاء، ولم تحدث أي خلافات حول آليات اختيار الأفلام، وهو ما أضفى حالة حميمية بين الجميع.

وكانت القائمة القصيرة قد تضمنت أربعة أفلام حصلت على أعلى الأصوات، وهي «القصص» بـ14 صوتًا، و«دخل الربيع يضحك» بـ9 أصوات، و«كولونيا» بـ4 أصوات، و«المستعمرة» بصوتين.

وبدأت اللجنة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الدكتور أحمد عاطف، الذي رحل هذا العام بعد أن شارك في الدورات السابقة، ومنها الدورة الأخيرة 2025، وتقدم الجميع بخالص العزاء للسيناريست أيمن سلامة، عضو اللجنة، في رحيل زوجته.

وبعد التصويت، أرسل مخرج فيلم «الحياة بعد سهام» رسالة صوتية يدعم فيها اختيار فيلم «القصص» كفيلم مصري لتمثيل مصر في الأوسكار، معربًا عن سعادته بما دار من مناقشات، والتي كان قد نقلها له المخرج أمير رمسيس، عضو اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيسعى في الدورات المقبلة لتقديم فيلم مصري بإنتاج مصري، ليكون ضمن أفلام لجنة ترشيح واختيار فيلم يمثل مصر في الأوسكار.