كوريا الشمالية ترفض قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد بالإبقاء على قوتها النووية

رفضت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، التي تحظى بالنفوذ، اليوم السبت، قرارا حديثا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي لبيونج يانج.

وتعهدت كيم يو جونج، بالحفاظ على موثوقية القدرات النووية لبلادها في مواجهة ما وصفته بالتهديدات النووية من الولايات المتحدة ودول أخرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد اعتمدت القرار خلال مؤتمرها العام السبعين في فيينا أمس الأول الخميس، مجددة التأكيد على أن كوريا الشمالية لا يمكن أن تحظى بوضع دولة تمتلك أسلحة نووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وداعية بيونج يانج إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة ذات الصلة.

وقالت كيم، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قسرا (قرارا) معاديا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يعارض أنشطتنا النووية المشروعة والدفاعية، بينما يغض الطرف عن الواقع الخطير المتمثل في تعرض بيئتنا الأمنية باستمرار لتهديدات نووية خارجية".