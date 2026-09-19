خبير عسكري لبناني: إسرائيل تعمل على إفراغ الشريط الحدودي وتعيق عودة سكان الجنوب

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد عادل المشموشي، إن تحديد الأهداف الإسرائيلية النهائية في جنوب لبنان بصورة قاطعة يظل أمرًا صعبًا.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مؤشرات واضحة على الأرض، أبرزها استمرار العمل على إخلاء مناطق ممتدة بمحاذاة الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأوضح أن التحركات الإسرائيلية تشمل كذلك السيطرة على عدد من القرى والمواقع المرتفعة التي تتمتع بأهمية ميدانية وتشرف على مناطق أخرى، إلى جانب فرض نفوذ على نقاط وصفها بالحساسة في المنطقة الحدودية.

وأوضح المشموشي أن الأخطر يتمثل في الأضرار التي لحقت بمقومات الحياة داخل عدد من القرى الجنوبية، معتبرًا أن حجم الدمار يجعل عودة السكان إلى منازلهم أكثر صعوبة خلال الفترة القريبة.

وأشار إلى أن استعادة الحياة الطبيعية في هذه المناطق ستحتاج إلى مراحل متعددة، تبدأ بإعادة تأهيل البنية التحتية، ثم إصلاح أو إعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة، وهو ما قد يطيل أمد عودة الأهالي.

وأكد الخبير العسكري أن إسرائيل لا تلتزم بالترتيبات والاتفاقيات ذات الصلة أو بالقواعد التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية.

ونوه بأن استمرار هذه الإجراءات يترك تداعيات مباشرة على الوضع الإنساني والعمراني في القرى الحدودية.