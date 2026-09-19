صلاح يهز شباك جالاتا سراي مبكرًا مع طرابزون

افتتح محمد صلاح التسجيل لفريق طرابزون سبور في شباك جالاتا سراي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما استلم الكرة بالقرب من حدود منطقة جزاء فريقه، لينطلق بسرعة باتجاه مرمى جالاتا سراي، قبل أن ينهي الهجمة بتسديدة داخل الشباك، مانحًا طرابزون سبور أفضلية مبكرة في اللقاء.

ورفع النجم المصري رصيده إلى 5 أهداف مع طرابزون سبور خلال الموسم الحالي، بعدما كان قد سجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق قبل مواجهة جالاتا سراي.

ولم يكن هدف اليوم الأول لصلاح في مرمى جالاتا سراي، إذ سبق له التسجيل أمام الفريق التركي بقميص ليفربول، خلال المواجهة التي جمعتهما يوم 18 مارس 2026 في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور بعد نهاية مشواره مع ليفربول، عقب فسخ تعاقده مع النادي الإنجليزي بالتراضي، لتنتهي بذلك مسيرة استمرت 9 سنوات داخل قلعة الريدز، ويبدأ بعدها تجربة جديدة في الملاعب التركية.