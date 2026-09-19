نتنياهو يختصر زيارته إلى نيويورك ويلغي لقاء إيلون ماسك

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء لقاء كان مقررًا مع رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، رغم إرسال فريق عمل إسرائيلي إلى ولاية تكساس للتحضير للاجتماع، فيما تشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيصل إلى نيويورك الأسبوع المقبل لبضع ساعات فقط، ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم يعود مباشرة إلى إسرائيل.

وبحسب مصادر إسرائيلية نقل عنها موقع "واينت"، اتخذ نتنياهو قرار إلغاء اللقاء مع ماسك، مشيرة إلى أن تنسيق الزيارة واجه عدة تحديات، من بينها الحاجة إلى التوقف للتزود بالوقود في الولايات المتحدة، نظرًا لعدم قدرة الطائرة على الوصول من إسرائيل إلى تكساس دون توقف.

وقال مصدر إسرائيلي إن "هناك تحديات في التنسيق، سواء الحاجة إلى الهبوط للتزود بالوقود أو عدم تفضيل الأميركيين إجراء تنسيقات في اللحظة الأخيرة"، مضيفًا أن العمل يجري حاليًا على ترتيب لقاءات أخرى لنتنياهو في نيويورك على هامش كلمته أمام الجمعية العامة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبموجب الجدول المتوقع، لن يصل نتنياهو إلى نيويورك يوم الأربعاء كما كان مقررًا، وإنما سيصل صباح يوم إلقاء كلمته، المقررة عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، التاسعة مساءً بتوقيت إسرائيل، ثم يغادر الولايات المتحدة مباشرة بعد الخطاب.

وتُعد الزيارة، وفق المصدر، قصيرة بصورة استثنائية مقارنة بزيارات نتنياهو السابقة إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، لا يتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم محاولات مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي ترتيب لقاء بينهما.

وكان من الممكن تعديل جدول نتنياهو في حال تم الاتفاق على عقد اللقاء، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمته أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء، قبل أن يعود إلى واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب، في وقت سابق، إن الرئيس الأميركي لن يلتقي نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، عازين ذلك إلى "قيود في جدول المواعيد".

ونقل مصدر آخر في الإدارة الأميركية أن حضور نتنياهو في الولايات المتحدة سيكون محدودًا، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي في نيويورك.