الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية للدعم السريع في الكرمك

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• بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد وفق بيان الفرقة الرابعة مشاة، دون تعقيب فوري من قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، السبت، إسقاط طائرة مسيرة وصفها بـ"الاستراتيجية" لقوات الدعم السريع، بمدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).

وقالت الفرقة الرابعة مشاة، التابعة للجيش، في بيان، إن دفاعاتها الجوية أسقطت "مسيّرة استراتيجية بالكرمك، تابعة لمليشيا الدعم السريع المتمردة، دون تسجيل خسائر في صفوف القوات".

وأشار البيان، إلى أن هذه العملية "تؤكد مستوى الجاهزية العالية، والانضباط العملياتي الذي تتمتع به الفرقة".

وحتى الساعة 15:45 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من "قوات الدعم السريع" بشأن إسقاط المسيرة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش السوداني، تنفيذه كمينا "محكما" بمنطقة مغجة بولاية النيل الأزرق، ضد قوات تابعة لـ"الدعم السريع"، والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها.

وأضاف الجيش أن الكمين أسفر عن "خسائر فادحة" في صفوف الدعم السريع، وتدمير عدد كبير من آلياتها ومعداتها العسكرية.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني، تنفيذه هجوما استباقيا محكما جنوبي منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق، وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها لـ"الدعم السريع".

وبجانب النيل الأزرق ودارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.