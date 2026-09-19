شرطة مكافحة الشغب الهولندية تفرق احتجاجا لليمين المتطرف في لاهاي عقب اندلاع أعمال شغب

فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية مئات المتظاهرين من اليمين المتطرف في مدينة لاهاي اليوم السبت، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف وحظر السلطات المحلية مسيرة مُخطط لها في المدينة احتجاجا على سياسات الهجرة اللجوء.

وقامت قوات الشرطة بعدة اعتقالات بعد أن بدأ بعض المتظاهرين بإلقاء الألعاب النارية وغيرها من المقذوفات باتجاههم.

ودعا وزير العدل ديفيد فان فيل، عبر منصة "إكس"، إلى رد "حازم للغاية" على ما وصفه بـ "المشاهد المقززة" في الاحتجاج. وقال إن المتظاهرين أدوا التحية النازية، وهتفوا بشعارات معاداة السامية، وهاجموا الشرطة، وألقوا الألعاب النارية على ضباط مكافحة الشغب.

وكتب قائلا: "الشكر لجميع رجال الشرطة الذين يقفون مرة أخرى دفاعا عن سيادة قانوننا الديمقراطي".

وحظرت بلدية لاهاي المسيرة بعد اندلاع أعمال العنف بين المتظاهرين المتجمعين في حديقة "ماليفيلد" الواقعة وسط المدينة، وأصدرت لاحقا أمرا بتفريق الحشد.

وجاءت اضطرابات يوم السبت بعد مرور عام على أعمال شغب اندلعت على هامش مظاهرة لليمين. وقد أُحرقت سيارة شرطة خلال اشتباكات بين متظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة، كما تعرض مقر حزب "دي 66" الوسطي، الذي أصبح زعيمه روب يوتن رئيسا للوزراء حاليا، للهجوم.