منتخب مصر للكرة الشاطئية يكثف تدريباته استعدادًا للتصفيات الأفريقية

يكثف منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحضيراته تحت قيادة أحمد عبد الرازق، استعدادًا لخوض تصفيات التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في السنغال، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم في البرازيل العام المقبل.

وخاض المنتخب مرانه اليوم السبت على فترتين صباحية ومسائية بشاطئ الأنفوشي، حيث ركز الجهاز الفني على تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية داخل الملعب، إلى جانب تحفيظ اللاعبين أكثر من طريقة لعب، بهدف تطوير المستوى الفني والبدني ورفع معدلات الحمل التدريبي لدى بعض لاعبي الفريق.

وشهد المران الصباحي تنفيذ عدد من الفقرات المهارية والفنية، إلى جانب العمل على منح اللاعبين الثقة قبل المواجهة المرتقبة أمام الفائز من أنجولا وموريشيوس، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالسنغال.

وحرص أحمد عبد الرازق، المدير الفني للمنتخب، على توجيه عدد من النصائح للاعبين، خاصة فيما يتعلق بتجنب اللعب بخشونة، حتى لا يؤثر ذلك على مستوى الفريق خلال اللقاءات الرسمية المقبلة، وتحقيق الأهداف الفنية والبدنية من إقامة المعسكر.

ويستعد منتخب الشاطئية للسفر إلى السعودية لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي، ضمن برنامج الإعداد للمواجهة الأفريقية المرتقبة أمام الفائز من أنجولا وموريشيوس، والمقرر إقامتها في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وخاض المنتخب مرانًا مسائيًا اليوم، ركز خلاله الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل التكتيكية داخل الملعب، تمهيدًا لتنفيذها خلال المباراة الودية أمام منتخب الإسكندرية، المقرر إقامتها مساء غد الأحد.