قال مستشار وزير الإعلام اليمني، فيصل العواضي، إن أجندة جماعة الحوثي لا يمكن فصلها عن أجندة إيران، مشيرًا إلى أن إيران ظلت «تتحرش بدول الخليج» للرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وأضاف العواضي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TEN»، أن الحوثيين يُدارون من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويسعون إلى «استهداف والتحرش بالمملكة العربية السعودية بأي شكل» من الأشكال، لما تمثله المملكة من ثقل للعالمين العربي والإسلامي.

وشدد على أن «القرار اتُّخذ بتحرير صنعاء من قبل الحكومة، ولا يمكن التراجع عنه»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف جرى تأكيده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي.

وأوضح أن الحكومة تجنبت الانجرار إلى معركة مفتوحة داخل المدن، كون ميليشيا الحوثي «تتمترس بالمواطنين»، حرصًا من الشرعية على عدم إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين.

ونوه بأن المواجهات الميدانية تقتصر على الجبهات، مشيرًا إلى أنها تشهد تحقيق تقدم في جبهات الجوف، ومأرب، وتعز، والساحل الغربي، بالإضافة إلى البيضاء، متابعًا: «قريبًا نشهد هزيمة هذه الميليشيات ونهايتها».

وأشار العواضي إلى أن مجلس الأمن لا يملك أي أوراق ضغط فعلية على الميليشيات، سوى ترجمة تصنيفها كـ«جماعة إرهابية»، معربًا عن أسف الحكومة الشرعية لاشتمال بيان مجلس الأمن على دعوة لكل الأطراف ومساواة الميليشيات بالحكومة، في توصيف وصفه بأنه «غير منطقي على الإطلاق»، فضلًا عن «معايير مزدوجة» يتعامل بها مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الحكومة الشرعية ملتزمة منذ وقوع انقلاب الحوثي بتغطية استيراد المواد الغذائية الأساسية والأدوية لجميع المحافظات والمناطق اليمنية دون استثناء، من خلال البنك المركزي في عدن، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت نتيجة إقدام ميليشيا الحوثي على وقف ونهب المرتبات، وممارستها لسياسات «التجويع والإفقار والنهب والتهجير».

واستشهد العواضي بتصريحات أدلت بها سفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي عقب زيارتها لليمن واطلاعها على الأوضاع الميدانية، وإشارتها إلى عدم وصول نحو 80% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بسبب استيلاء الميليشيات عليها.

وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، واتساع التداعيات الإنسانية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 3 آلاف شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع.

وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن، نتيجة تصاعد العمليات العسكرية، إلى أكثر من 22 مليون شخص، فيما أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بنزوح أكثر من 18 ألف أسرة في اليمن منذ أغسطس الماضي.