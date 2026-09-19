رئيس إندونيسيا: يجب أن تكون بلادنا قوية لمساعدة فلسطين

شدد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على ضرورة أن تصبح إندونيسيا أمة قوية ليتسنى لها مساعدة الشعوب المضطهدة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.

وقال برابوو في كلمته خلال حفل الاحتفال بالذكرى المئوية لمعهد جونتور الإسلامي، اليوم السبت: "إذا كنا أقوياء، فسيكون بموسوعنا مساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يتعرضون للاضطهاد من قِبل نظام آخر"، حسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف برابوو أن الهجمات المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني يجب أن تشكل حافزاً لإندونيسيا لبناء قوتها الوطنية.

وكان السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا، عبد الفتاح الستاري، قد أهدى الكوفية لبرابوو خلال خطابه. وبعد عودته إلى المنصة، شوهد برابوو وهو يمسح عينيه بالكوفية الفلسطينية التقليدية، كما ردد هتاف "فلسطين حرة" عدة مرات خلال كلمته.

وقال: "أعتذر. لقد تذكرت إخواننا وأخواتنا في فلسطين".