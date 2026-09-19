إندونيسيا تمدد عمليات البحث عن ضحايا غرق عبارة في بحر جاوة

مددت السلطات الإندونيسية، السبت، عمليات البحث عن عشرات ما زالوا مفقودين إثر غرق عبارة ركاب الأسبوع الماضي في بحر جاوة، بحسب ما أفاد مسئول في جهاز الإسعاف.

وكانت العبارة "فيرجو ترانسبورت 8" تنقل 213 راكبًا و30 فردًا من طاقمها عندما فُقد الاتصال بها إثر إبحارها من سورابايا، ثاني كبرى مدن إندونيسيا، في جزيرة جاوة، الأحد، متجهة إلى بانجارماسين في بورنيو، وفق وكالة فرانس برس.

وانتشل المسعفون، ثلاث جثث من السفينة الغارقة في قاع البحر الجمعة، ما رفع حصيلة القتلى إلى تسعة، في حين ما زال 126 راكبًا في عداد المفقودين، بحسب وكالة البحث والإغاثة الوطنية.

وقال مدير الوكالة يودي برامانتيو، إن السلطات قررت تمديد عمليات البحث فيما تجري مناقشات حول سبل رفع حطام العبّارة، إذ يخشى أن يكون بعض الضحايا عالقين داخله.

وصرّح يودي، خلال مؤتمر صحفي: "قررنا تمديد العملية للأيام السبعة المقبلة بانتظار نتائج المناقشات والخطوات المتخذة من فريق الإنقاذ".

وأشار إلى إرسال غواصين للبحث عن ضحايا وسط حطام السفينة، قائلا: "نأمل أن تكون الأحوال الجوية مواتية غدًا كي يتسنى للغواصين تنفيذ مهامهم".

وتستمر عادة عمليات البحث والإنقاذ سبعة أيام في إندونيسيا، ويمكن تمديد المهلة بناء على عوامل عدة، منها إمكان انتشال بعض الضحايا.

وتكثر الحوادث البحرية في إندونيسيا التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة وتعتمد بشكل كبير على النقل البحري، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم التقيد بمعايير السلامة وتقلبات الأحوال الجوية.