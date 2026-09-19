 وزير الخارجية الباكستاني يبحث أحدث التطورات الإقليمية مع نظيره الإيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الباكستاني يبحث أحدث التطورات الإقليمية مع نظيره الإيراني

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2026 - 7:37 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2026 - 7:37 م

بحث نائب رئيس الوزراء الباكستاني، وزير الخارجية محمد إسحق دار اليوم السبت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أحدث التطورات الإقليمية، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي.

وشدد إسحق دار على أهمية عدم انقطاع إمدادات الطاقة والمرور الآمن والسريع للسفن، لا سيما بالنظر إلى تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وشدد على أن الحوار والدبلوماسية ما زالتا الوسيلتين الوحيدتين القابلتين للتطبيق لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق والاجتماع معا في نيويورك على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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