انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني رئيسا جديدا للجنة العسكرية في الناتو

أعلنت اللجنة العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم السبت عن انتخاب مفتش الجيش الألماني (رئيس الأركان)، كارستن بروير، رئيسًا جديدًا لها.

ويأتي انتخاب الضابط الأعلى رتبة في القوات المسلحة الألمانية ليخلف الأدميرال الإيطالي جوزيبي كافو دراجوني.

وجاء انتخاب بروير خلال اجتماع للجنة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.



وتفوق بروير في التصويت على رئيسة أركان القوات المسلحة الكندية، جيني كارينيان، والتي كانت ستصبح- في حال انتخابها- أول امرأة تترأس اللجنة العسكرية للحلف الأطلسي. ومن المقرر أن يتولى بروير مهام منصبه خلفاً للرئيس الحالي في يوليو 2027.

وأعرب بروير عن شكره على "الثقة التي وُضعت في شخصي "، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " دعم رؤساء أركان حلفائنا في الناتو يعني لي الكثير. تنتظرنا مهام جسام داخل الحلف من أجل أمننا والسلام في أوروبا وخارجها".

وأوضح بروير أنه بصفته رئيساً للجنة العسكرية، سيركز اعتباراً من منتصف العام المقبل على الجمع بين وجهات نظر جميع الدول الأعضاء، وتقديم التوصيات العسكرية الجوهرية للحلف، قائلاً: "مع كبير احترامي لهذه المهمة، فإنني أتطلع بشغف لهذا المنصب المليء بالتحديات والمهم، ولتحمل المسؤولية بالاشتراك مع حلفائنا لصون السلام والحرية في حلفنا".

ويُعد رئيس اللجنة العسكرية — إلى جانب القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا — أحد أكثر القادة العسكريين نفوذاً في حلف الناتو؛ إذ يعتبر رئيس اللجنة العسكرية المستشار العسكري الرئيسي للأمين العام للحلف، ويمثل حلقة الوصل التي تُرفع عبرها التوصيات المشتركة لرؤساء أركان جميع الدول الأعضاء إلى هيئات صنع القرار السياسي. علاوة على ذلك، تُمرر من خلاله التوجيهات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العسكرية إلى القادة الاستراتيجيين للناتو وإلى المدير العام لهيئة الأركان العسكرية الدولية.

وكان الجنرال هارالد كويات آخر ضابط ألماني شغل هذا المنصب؛ حيث كان يتولى أيضاً منصب المفتش العام للجيش الألماني قبل ترؤسه اللجنة العسكرية في الفترة الممتدة من يوليو 2002 حتى يونيو 2005.