الكونغو تطلق حملة تطعيم العاملين في الرعاية الصحية ضد إيبولا

بدأت جمهورية الكونغو، اليوم السبت، تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس إيبولا في مدينة بونيا، بؤرة أسرع تفش للمرض نموا في التاريخ، نظرا إلى أنهم "معرضون للخطر بشكل خاص ومشاركون بشدة في جهود الاستجابة"، بحسب حاكم الإقليم.

ويحظى العاملون، بمجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية ضمن جهود مكافحة إيبولا بالأولوية للحصول على لقاح "إيرفيبو" الذي أثبت فعاليته في تفشيات سابقة لإيبولا ناجمة عن نوع آخر وأكثر شيوعا من الفيروس.

ولا تزال التجارب السريرية جارية للتوصل إلى لقاح مرخص للتفشي الحالي، الذي تسببه سلالة بونديبوجيو، التي لا يتوفر لها حاليا لقاح أو علاج مرخص.

وقالت السلطات الصحية، اليوم، إن حملة التطعيم تستهدف منطقتي بونيا ومونجبالو في إقليم إيتوري، وهما من أكثر المناطق تضررا بالفيروس.

وقال الحاكم العسكري لإيتوري الجنرال جابي كاسونجو مولومبا، اليوم السبت: "إن واجبنا الجماعي هو حماية الأرواح. وإطلاق حملة التطعيم هذه للعاملين في الخطوط الأمامية في إيتوري ليس خيارا عشوائيا، إذ أن هؤلاء العاملين معرضون للخطر بشكل خاص ومشاركون بشدة في جهود الاستجابة".

ومن المتوقع أن تشمل الحملة في إقليمي إيتوري وشمال كيفو 20 ألفا من العاملين في الخطوط الأمامية على مدى فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وحتى اليوم، سجلت البلاد 7541 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 3639 حالة وفاة، وفقا للبيانات الحكومية، فيما تعافى 1823 شخصا.

ويتركز التفشي في إقليم إيتوري، ويعرف بأنه الأكثر فتكا بين جميع تفشيات إيبولا الـ17 السابقة في البلاد.