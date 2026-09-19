 وزير الداخلية الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد القضاء على 7 متورطين في تفجير استهدف مسجدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد القضاء على 7 متورطين في تفجير استهدف مسجدا

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2026 - 9:40 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2026 - 9:40 م

أشاد وزير الداخلية الاتحادي الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، بقوات الأمن؛ تقديرًا لجهودها في القضاء على المهاجمين السبعة المتورطين في تفجير استهدف مسجدًا قرب مبنى يضم مكاتب للشرطة في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وفي بيان له، أشاد الوزير، بالعملية الناجحة، وأقر بالدور الذي أداه أفراد الأمن المشاركون فيها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأشاد محسن نقوي، بالقدرات المهنية لقوات الأمن، التي تمكنت من القضاء على المهاجمين السبعة جميعًا.

وقال إن العملية عكست التزام القوات واستعدادها للقيام بواجباتها.

وأشارت أحدث التقديرات، إلى ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار إلى ما لا يقل عن 31 شخصًا، بينهم 16 شرطيًا، وإصابة أكثر من مئة شخص.

 

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