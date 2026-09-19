الحبس 48 سنة لمستريح النزهة لاتهامه بالنصب على المواطنين

قضت محكمة جنح السلام بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح النزهة» بالحبس 48 سنة، في اتهامه بعدد من قضايا النصب العقاري، بعد أن استولى على أموال المواطنين، إثر إيهامهم ببيع وحدات سكنية بمنطقة النزهة، بحسب المحامي أحمد سامي المليجي، دفاع أحد الضحايا.

وتابع المليجي، دفاع أحد الضحايا، أن المتهم يواجه اتهامات بالنصب على عدد من المواطنين، بعد تلقي بلاغات ضده تتعلق ببيع وحدات سكنية داخل أحد العقارات لأكثر من مشترٍ.

وأضاف أن المتهم باع وحدات سكنية لأكثر من شخص، مشيرًا إلى أن بعض الشقق جرى بيعها لأكثر من 10 أشخاص بأسعار متفاوتة، داخل برجي رقم 19 و20 بمنطقة النزهة الجديدة، بدائرة قسم شرطة السلام أول.