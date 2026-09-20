أعلن وزير الداخلية الإكوادوري جون ريمبرج، أن الشرطة ضبطت أكثر من 1.5 طن من الكوكايين خلال عملية ليلية استخدمت فيها المتفجرات.

وقال ريمبرج، اليوم السبت، على منصة «إكس» إن المتفجرات استخدمت للوصول إلى مخبأ تحت الأرض بالقرب من مدينة مانتا الساحلية، مشيرًا إلى أن الموقع السري قد تم تدميره بالكامل.

وأضاف أن الشرطة عثرت على 1353 رزمة من الكوكايين مخبأة داخل 55 كيسًا من القماش الخشن.

يذكر أنه جرى رصد أرقام متضاربة بشأن قيمة البضائع غير القانونية، ففي حين قدرها ريمبرج بما يعادل أكثر من 64 مليون دولار، ذكرت الشرطة في بيان لها أن قيمتها تبلغ 45 مليون دولار.

ووصف جهاز الشرطة العملية بأنها «ضربة موجعة للبنية المالية والشبكات الإجرامية لتجارة المخدرات».