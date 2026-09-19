رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمدينة الشروق

افتتح الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمدينة الشروق وتنصيب القس إكرام عطا راعيًا للكنيسة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أحمد سامي نائب رئيس قطاع التشييد والبناء، ممثلًا عن المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنائب محمد سليمان عضو مجلس النواب، والنائب حازم الخشاوي عضو مجلس النواب، والمهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وحضور كبير من أبناء الكنيسة.

وشارك الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة، والقس نبيل لبيب صهيون، رئيس اللجنة المفوضة لكنيسة الشروق.

وشارك في فعاليات البرنامج الدكتور القس جوهر عزمي، عضو اللجنة المفوضة، والقس هاني جاك، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والشيخ سامح فيليب، رئيس لجنة الشيوخ، والقس مينا عوني، عضو اللجنة المفوضة، والشيخ عصام واصف، عضو اللجنة المفوضة، والقس ناجح فوزي، سكرتير اللجنة المفوضة، إلى جانب عدد كبير من القيادات والضيوف وأبناء الكنيسة.

- أندريه زكي: قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس مثل خطوة مهمة نحو تنظيم هذا الملف

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لما تشهده مصر في عهده من اهتمام واضح ببناء دور العبادة وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، مؤكدًا أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من إنشاء وترميم وتطوير دور العبادة يمثل إنجازًا مهمًا في صفحات التاريخ المصري الحديث.

وأضاف أن إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس مثّل خطوة مهمة نحو تنظيم هذا الملف في إطار قانوني واضح، وترسيخ مبدأ المواطنة، واحترام حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، متوجهًا بالشكر إلى الدولة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة الأرض وإهدائها مجانًا لإقامة الكنيسة، معتبرًا ذلك تعبيرًا عمليًا عن اهتمام الدولة بدور العبادة وإيمانها بأنها جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري.

وأوضح أن الكنيسة المجيدة هي كنيسة مندمجة ومتفاعلة وقادرة على صناعة التغيير، وأن الكنيسة لا ينبغي أن تعيش بعيدة عن مجتمعها، وإنما تتفاعل مع تحدياته وتكون جزءًا فاعلًا في صناعة المستقبل، مستشهدًا بتشبيه السيد المسيح للكنيسة بأنها «ملح الأرض» و«نور العالم».

وشدد الدكتور القس أندريه زكي، على أن الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية بامتياز، تعلي مصلحة الوطن، وتصلي من أجل البلاد وتسعى دائمًا إلى خيرها، وتشارك في خدمة أبناء الوطن جميعًا بلا تمييز.

وأشار إلى أن الكنيسة الإنجيلية في مصر تحمل تاريخًا عميقًا ومشرفًا في مجالات التعليم والخدمة والعمل المجتمعي، مؤكدًا أن احترام الماضي لا يعني التوقف عنده، وإنما استلهامه والبناء عليه وصناعة المستقبل.

- محافظ القاهرة: افتتاح الكنيسة الجديدة يعكس ما تشهده مصر من اهتمام بدور العبادة

ومن جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمدينة الشروق، مؤكدًا أن افتتاح دور العبادة يمثل صورة من صور الاهتمام بخدمة المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد صابر، أن مصر وطننا الكبير الذي يجمع أحباءه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن افتتاح الكنيسة الجديدة بمدينة الشروق يعكس ما تشهده مصر من اهتمام بدور العبادة ودعم قيم المواطنة والتعايش والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.