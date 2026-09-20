 تصاعد الضباب الدخاني في سنغافورة يدفع مؤشر جودة الهواء إلى مستويات غير صحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تصاعد الضباب الدخاني في سنغافورة يدفع مؤشر جودة الهواء إلى مستويات غير صحية

سنغافورة - د ب أ
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2026 - 10:57 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2026 - 10:57 م

تدهورت جودة الهواء في سنغافورة، اليوم السبت، إذ تجاوز مؤشر معايير الملوثات على مدار 24 ساعة في المنطقة الوسطى نطاقا غير صحي مرة أخرى.

وبلغت قراءة مؤشر معايير الملوثات 109 نقاط لـ24 ساعة عند الساعة 7 مساء، بينما اقتربت قراءات المنطقتين الغربية 95 والشرقية 94 من النطاق غير الصحي، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وتعتبر جودة الهواء غير صحية عندما يتراوح مؤشر لـ24 ساعة بين 101 و200، وهي الفترة التي تنصح فيها وكالة البيئة الوطنية المواطنين بتقليل الأنشطة الخارجية.

وتعتبر قراءات المؤشر من 51 إلى 100 معتدلة، بينما تقع القيم من صفر إلى 50 ضمن النطاق "الجيد".

وكانت القراءات في مناطق أخرى من سنغافورة قد ارتفعت بشكل مطرد لكنها لا تزال ضمن النطاق المعتدل.

 

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