السيول تجبر 300 أسرة على الإخلاء في تايلاند

اجتاحت السيول المفاجئة مناطق سكنية في مقاطعة لوم ساك بإقليم فيتشابون في تايلاند، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل في فيضان مياه نهر باساك على ضفافه؛ مما أجبر نحو 300 أسرة على الإخلاء اليوم السبت.

وشهدت مقاطعتا لوم كاو ولوم ساك أمطارًا غزيرة طوال الليل، ولا سيما في منطقة خاو باك تشونج الجبلية ببلدية باك تشونج التابعة لمقاطعة لوم ساك، بحسب صحيفة "بانكوك بوست".

وتدفقت مياه الأمطار إلى المناطق السكنية صباح اليوم السبت، مما أثر على نحو 300 أسرة في بلدية باك تشونج.

وجرى إجلاء السكان، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ونقلهم إلى أماكن أكثر أمانًا.

كما تسببت قوة تيار المياه في إلحاق أضرار بالبنية التحتية، إذ حدث ميل حاد بأحد أعمدة الكهرباء الممتدة على طول قناة مائية بشكل خطير واقتربت من الأرض. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وارتفع منسوب نهر باساك في مقاطعة لوم ساك إلى 8.56 متر، أي بزيادة قدرها 26 سنتيمترًا فوق مستوى ضفاف النهر.

وأدى فيضان النهر إلى غمر عدة مناطق سكنية داخل بلدية لوم ساك، من بينها ثا كوك فو، ووات ثونج ساموت، وبان راي، بالإضافة إلى أجزاء من القرية رقم 7 التابعة لبلدية تان دياو، والقرية رقم 12 في بلدية نونج خواي.