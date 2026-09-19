تركيا: إسرائيل تريد إشعال الفتنة بالمنطقة لتحقيق الأرض الموعودة

**رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش:

ـ إسرائيل تركض وراء أحلام واهية وتركيا تسعى للمّ شمل المنطقة

- المنظمات الإرهابية من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول الإمبريالية وفي مقدمتها إسرائيل

- تقسيم المنطقة إلى مكونات عرقية وطائفية من أتراك وكرد وعرب وعجم وغيرهم لن يفيد أحدا

- القوة الوحيدة لشعوب المنطقة هي الوحدة والتماسك والقدرة على تحصين الجبهة الداخلية

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، السبت، إن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة لقتال بعضهم البعض، لتحقيق مخطط أراضيها الموعودة.

وشدد قورتولموش، على أنه لا ينبغي لإسرائيل "الركض وراء أحلام واهية" لأن تركيا تعمل على "لمّ شمل المنطقة والمضي في طريقها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها قورتولموش خلال لقائه ممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في ولاية قرشهير وسط البلاد، التي زارها بمناسبة الاحتفالات بـ"أسبوع الآخية" الـ39.

ويرجع تاريخ "نظام الآخية" إلى العهد السلجوقي ثم العثماني، ويعتمد على تأهيل شعب الأناضول مهنيا في مجالات التجارة والفنون والاقتصاد، وتنشئة المتدربين على القيم الأخلاقية الحميدة، وتوفير فرص العمل.

وأشار قورتولموش، إلى أن الصراعات القائمة في الجغرافيا التي تقع فيها تركيا حوّلت المنطقة إلى ساحة حريق.

ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر شعوب المنطقة معادية في إطار مخططات "الأرض الموعودة".

وذكر قورتولموش، أن إسرائيل شنت خلال السنوات القليلة الماضية هجمات على فلسطين، وفي مقدمتها غزة والضفة الغربية، وعلى إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وقطر.

وأكد أن "الهدف الأساسي لإسرائيل هو إشعال الفتنة بين شعوب هذه المنطقة لقتال بعضهم البعض، لتحقيق مخطط أراضيها الموعودة".

وأضاف قورتولموش: "نقولها بوضوح تام: لا ينبغي لإسرائيل أن تركض وراء أحلام واهية، فنحن بصفتنا تركيا سنعمل على لم شمل هذه المنطقة والمضي في طريقنا".

وشدد على أن المنظمات الإرهابية تعد من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول الإمبريالية، وفي مقدمتها إسرائيل.

وقال: "إذا كانوا يريدون التقسيم والتجزئة، فنحن نريد التوحيد والتكامل. وإذا كانوا يريدون التشتيت، فنحن نريد لمّ الشمل".

وأوضح قورتولموش، أن مسار "تركيا بلا إرهاب" لا يخص تركيا وحدها، بل المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الوقت حان لـ"لمّ شمل أجزائنا المتناثرة".

ولفت إلى أن تقسيم المنطقة إلى مكونات عرقية وطائفية، من أتراك وكرد وعرب وعجم وغيرهم، لن يفيد أحدا.

وتابع: "حتى المكونات غير المسلمة في هذه المنطقة هي أجزاء من إرثنا المتشتت. ومن الممكن جمع كل هؤلاء بإذن الله، وسنجمعهم حول مصير مشترك وأهداف مشتركة ونواصل طريقنا".

وأكد قورتولموش، أهمية التكاتف والوحدة بين شعوب المنطقة، قائلا: "مثلما نؤمن بأنه لا يوجد للتركي أي مصير منفصل عن الكردي، ولا يوجد للكردي أي مستقبل منفصل عن التركي في هذه الأراضي، ومثلما نؤمن بأن السني والعلوي جزءان لا يتجزآن من كل واحد، فإننا نعلم أيضا أن هناك العديد من الأطراف التي تبذل قصارى جهدها لتشتيت هؤلاء وغيرهم".

وأضاف أن "القوة الوحيدة" لشعوب المنطقة هي الوحدة والتماسك والقدرة على تحصين الجبهة الداخلية.

وأشار قورتولموش، إلى أن تركيا دخلت طريقا "لا رجعة فيه" نحو السلام والأخوة والطمأنينة، مؤكدا أن كل من يقف ضد هذا المسار سيكون "الخاسر".