عمرو أديب بعد فوزه بجائزة أفضل مذيع: التكريم يحملني مسئولية كبيرة

عبّر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل مذيع لعام 2026 في استفتاء «دير جيست».

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، إن الجائزة تقوم على أرقام كبيرة من المشاهدين واستطلاعات الرأي، مؤكدًا أن جائزة أفضل مذيع تحمله مسئولية أكبر، لأن المذيع في هذه الحالة يواجه مشكلة تتمثل في تقديم الأفضل دائمًا.

وأضاف أن المذيع الذي يعمل خارج إطار المناسبة يكون عمله في راحة، لأنه يكون غير مطالب بأي شيء، مؤكدًا أن مثل هذه الجوائز تجعله مُطالبًا بتقديم شيء جديد ومختلف بشكل يومي، ووصف ذلك بالمسئولية الكبيرة.

وتابع: «هذه الجائزة وراها اسم شخص بحبه، وهو الراحل ماجد حسني.. كان عندي معاه مشكلة إني أخدت الجائزة 20 سنة متتالية ولم أقابله أبدًا، لأن التكريم دائمًا يكون يوم الشغل.. وفي يوم الشغل الشغل أهم من أي حاجة».

ووجه أديب الشكر لـ«دير جيست»، بسبب محافظتهم على رونق الجائزة وتقديرها، مؤكدًا أن هذه الجائزة من ضمن الجوائز القليلة التي يعتز بها.

وشدد أديب على أن مثل هذه الجوائز لا تكون مجاملة أو لمن يحضر الحفل أو يوافق على الحضور، وتابع: «أنا لم أذهب للحفل طوال 20 سنة وحصلت على الجائزة.. وجائزتي الحقيقية هي التواصل مع الجمهور».