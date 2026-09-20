واصل محمد صلاح تألقه التهديفي، بعدما سجل أول هاتريك له بقميص طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، وقاد فريقه للفوز برباعية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري التركي.

هاتريك جالاتا سراي رفع عدد الثلاثيات في مسيرة النجم المصري إلى 9 هاتريك، جاءت مع أنديته ومنتخب مصر.

5 هاتريك مع ليفربول

سجل صلاح خمسة هاتريك بقميص ليفربول، كانت البداية أمام واتفورد في مارس 2018، حين أحرز أربعة أهداف في الفوز 5-0.

ثم سجل ثلاثية أمام بورنموث في ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يكرر الإنجاز أمام ليدز يونايتد في سبتمبر 2020 خلال الفوز 4-3.

وفي أكتوبر 2021، أحرز هاتريك أمام مانشستر يونايتد في الانتصار 5-0، ثم أضاف ثلاثية أخرى أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا عام 2022 خلال الفوز 7-1، في المباراة التي سجل خلالها أسرع هاتريك في تاريخ البطولة.

روما ومنتخب مصر

وخلال تجربته مع روما الإيطالي، سجل صلاح هاتريك أمام بولونيا عام 2016، ليضيف ثلاثية أخرى إلى سجله قبل انتقاله إلى ليفربول.

أما مع منتخب مصر، فجاء الهاتريك الأول أمام زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل أربعة أهداف أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عام 2023.

وجاءت الثلاثية التاسعة أمام جالاتا سراي، بعدما سجل صلاح ثلاثة أهداف وصنع الهدف الرابع، ليواصل كتابة التاريخ في تجربته الجديدة بالدوري التركي.