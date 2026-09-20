واصل برشلونة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه إشبيلية إلى فوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وبادر إشبيلية بالتسجيل عن طريق الفرنسي فوفانا، لكن برشلونة رد بقوة عن طريق البرازيلي رافينيا، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» ليقود فريقه إلى انتصار جديد.

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 22، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، ليحسم النقاط الثلاث لصالح الفريق الكتالوني.

وبقي مهاجم الأهلي السابق ومنتخب مصر حمزة عبدالكريم على مقاعد البدلاء، حيث اعتمد المدرب هانزي فليك على كريم أديمي وجابرييل جيسوس، بين البدلاء الذين دفع بهم في الشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تلقى إشبيلية خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع جاره ريال مدريد، غدًا الأحد، في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الجولة ذاتها.