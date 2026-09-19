أحمد حسن يكشف تفاصيل الصلح مع حسام حسن: الموضوع ما خدش 30 ثانية

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، تفاصيل الصلح الذي جمعه بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فترة من اختلاف وجهات النظر بين الثنائي.

وقال أحمد حسن خلال برنامجه «الكابتن» المذاع عبر قناة dmc، إن إنهاء الخلاف مع حسام حسن تم سريعًا، مؤكدًا أن اختلاف الآراء لم يؤثر على العلاقة بينهما.

وأوضح: «عندما التقيت الكابتن حسام أخذنا بعض بالأحضان، والموضوع ما خدش 30 ثانية».

وأضاف: «الاختلاف في وجهات النظر لا يؤثر على علاقتنا، والكابتن حسام أول ما شافني قال لوليد بدر إداري المنتخب: أنا مربيه من وهو صغير، وطالع على إيدي مع حازم إمام وعبد الستار صبري».

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: «أتمنى كل التوفيق للكابتن حسام، ودائمًا علاقتنا ببعض طيبة».

وشهد مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر في وقت سابق انتهاء الخلاف بين حسام حسن وأحمد حسن، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اختلافًا في وجهات النظر بين الثنائي، قبل أن تنتهي الأزمة بالصلح خلال وجودهما في مقر اتحاد الكرة.

وحضر حسام حسن إلى مقر الاتحاد برفقة شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، للمشاركة في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الجبلاية مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.