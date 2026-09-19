شريف أشرف: الزمالك يستطيع المنافسة على كل البطولات

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حقق نتائج ممتازة في الدوري وبطولة أفريقيا، رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس قدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط.

وقال شريف أشرف، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن الزمالك قادر على المنافسة في جميع البطولات التي يشارك فيها، مؤكدًا أن فترة التوقف الحالية تمثل فرصة مهمة أمام الجهاز الفني للعمل على تطوير الفريق وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

وأشاد نجم الزمالك السابق بخط دفاع الفريق، مؤكدًا أنه الأفضل في الدوري خلال الفترة الحالية، كما أثنى على مستوى محمود بنتايج، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم مستويات رائعة في جميع المباريات التي شارك بها.

وتحدث شريف أشرف عن حسام أشرف، مؤكدًا أنه مهاجم مميز ويمتلك إمكانيات تساعده على تقديم مستويات قوية مع الزمالك، كما أشاد بالمردود الذي قدمه عدي الدباغ في مركز الجناح الأيمن، موضحًا أنه نفذ المطلوب منه بالشكل المناسب.

وأشاد شريف أشرف بمستوى مهدي سليمان، مؤكدًا أنه أفضل حارس في الدوري هذا الموسم من وجهة نظره، مشددًا على أن حراسة مرمى الزمالك بخير في ظل وجود مجموعة مميزة من الحراس.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالإشارة إلى وجود علامات استفهام كثيرة حول عدم انضمام رباعي الزمالك إلى قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن مستويات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية كانت تستحق وضعهم ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب.