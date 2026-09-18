الأوقاف: 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان أنزلوا الناس منازلهم - احترام الرموز

أطلقت وزارة الأوقاف، عدد (٢٦) قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات، عدا مديرية أوقاف السويس، بعنوان: «أنزلوا الناس منازلهم احترام الرموز»، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وفي إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية لنشر صحيح الدين، وترسيخ القيم والأخلاق، وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية وإنسانية راسخة.

وتناولت القوافل الدعوية قيمة احترام الرموز وأهل الفضل، وبيان أهمية معرفة قدر الناس ومراعاة مكانتهم، انطلاقًا من الهدي النبوي في إكرام ذوي الفضل وأهل العلم وأصحاب المكانة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والتقدير، وتعزيز الانضباط الأخلاقي في المجتمع.

وتحدثت الواعظات خلال القوافل عن أهمية احترام العلماء والمعلمين وكبار السن وأصحاب الخبرات والمكانة المجتمعية، والتأكيد على أن اختلاف الرأي لا يبرر الإساءة أو الانتقاص من الآخرين، وأن المجتمعات المتماسكة تقوم على التوقير المتبادل، وحفظ الحقوق، ومراعاة الآداب العامة في التعامل.

وجاء تنظيم هذه القوافل ضمن خطة وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف الفكري والتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الواعية، وترسيخ منظومة القيم التي تحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره، وتعزز ثقافة الاحترام والمسئولية، بما يسهم في بناء مجتمع قادر على صناعة الحضارة.

وسبقت فعاليات القوافل مقرأة للواعظات، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالجمع بين التثقيف القرآني والتوعية الدعوية، وتعزيز حضور المرأة في المجال الدعوي، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الإسلامية الرفيعة.