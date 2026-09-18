تستعد دور العرض المصرية والعالمية لاستقبال فيلم الكوميديا **Focker-In-Law**، أحدث أجزاء سلسلة Meet the Parents الشهيرة، والمقرر طرحه في دور السينما بالولايات المتحدة وكندا في 25 نوفمبر المقبل، بينما يبدأ عرضه في مصر يوم 26 نوفمبر.

ويشهد الفيلم عودة روبرت دي نيرو وبن ستيلر إلى شخصيتيهما الشهيرتين جاك بيرنز وجريج فوكر، إلى جانب انضمام النجمة والمغنية أريانا جراندي إلى السلسلة في دور جديد، بمشاركة أوين ويلسون، بليث دانر، تيري بولو، سكايـلر جيسوندو، بيني فيلدشتاين وإدواردو فرانكو.

وتدور أحداث الفيلم حول هنري فوكر، ابن جريج وبام، الذي يدخل في علاقة عاطفية مع أوليفيا جونز، وهي مفاوضة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي متخصصة في حالات احتجاز الرهائن، وتجسد شخصيتها أريانا جراندي.

ومع اقتراب هنري من اتخاذ قرار الزواج، تجد العائلتان نفسيهما أمام سلسلة جديدة من المواقف الكوميدية وسوء الفهم والصدامات، بينما يجد جريج نفسه في مواجهة اختبار عائلي جديد مع انتقال الأحداث إلى الجيل التالي.

* عودة فريق السلسلة

ويعيد جون هامبورج تقديم عالم السلسلة، إذ يتولى كتابة وإخراج الفيلم، بعدما شارك في كتابة الأجزاء الثلاثة السابقة. ويشارك هامبورج في كتابة القصة مع إيلانا جليزر وأوستن إيرل.

ويضم فريق الإنتاج جين روزنتال، وروبرت دي نيرو، وبن ستيلر، وجون ليشر، وجاي روتش، وجون هامبورج.

ويقدم الفيلم فصلًا جديدًا من العلاقة الكوميدية بين جريج فوكر وجاك بيرنز، مع انتقال محور الأحداث إلى أبناء جريج وبام، لتعود العائلتان إلى مواجهة سلسلة من المواقف غير المتوقعة، بينما تضيف شخصية أوليفيا، التي تجسدها أريانا جراندي، عنصرًا جديدًا إلى عالم السلسلة.

ويأتي Focker-In-Law بعد أكثر من عقد من آخر أفلام السلسلة، Little Fockers، الذي صدر عام 2010، ليجمع عددًا من أبطال الأجزاء السابقة مع شخصيات جديدة، أبرزها هنري وأوليفيا.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا، ويحمل حاليًا تصنيف PG-13 وفق المعلومات المنشورة، فيما قد تضاف تحديثات إلى تفاصيل مدة العرض وطرح الفيلم في الأسواق المختلفة مع اقتراب موعد إطلاقه.

ويشارك في بطولة الفيلم روبرت دي نيرو، وبن ستيلر، وأريانا جراندي، وأوين ويلسون، وبليث دانر، وتيري بولو، وسكايـلر جيسوندو، وبيني فيلدشتاين وإدواردو فرانكو، ومن تأليف وإخراج جون هامبورج.