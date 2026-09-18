دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، الجمعة، أحزاب المعارضة إلى توحيد صفوفها لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وصفها بـ"حكومة الكذب والإهمال والخيانة"، وذلك قبل نحو 6 أسابيع من الانتخابات العامة.

وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال يعالون: "الآن هو الوقت لتذكير قادة المعارضة بأن مستقبل الدولة على المحك في الانتخابات المقبلة".

وأضاف مخاطبا قادة المعارضة: "اعملوا معا لإزاحة حكومة الكذب والإهمال والخيانة، حكومة المسيحيين المتدينين، والمتسربين من الخدمة، والفاسدين، كله من أجل إنقاذ الدولة من الخراب"، على حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات يعالون مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وسبق أن وجه يعالون، الأربعاء، انتقادات مماثلة إلى حكومة نتنياهو، على خلفية تحرك حزب "الليكود" لاستبعاد أحزاب عربية من خوض الانتخابات، ووصف الحكومة حينها بـ"الإهمال والخيانة والكذب".

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات من المعارضة بشأن تعاملها مع إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023، وسط خلاف بشأن آلية التحقيق فيها.

وفي 16 نوفمبر 2025، قررت الحكومة الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق تعينها بنفسها، بدلا من لجنة تحقيق رسمية، وهو ما ترفضه المعارضة.

وفي ديسمبر من العام ذاته، صادق الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه نائب عن "الليكود"، يمنح الحكومة سلطة تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وتقول المعارضة إن اللجنة المقترحة تفتقر إلى الاستقلالية والصلاحيات الكافية، وتتهم نتنياهو بمحاولة التهرب من تحمل المسؤولية عن الإخفاقات.

ويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر ديسمبر 2022، ويُحاكم في قضايا فساد ينفي ارتكابها.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل، وهي الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر والحروب التي أعقبته في المنطقة.