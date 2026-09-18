مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف أحد مساجد باكستان

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت مصر على موقفها الثابت في رفض استهداف دور العبادة، وتؤكد مصر رفضها الكامل لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، معربة عن تضامنها الكامل مع باكستان الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحفاظ على آمنها واستقرارها.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب باكستان، وإلى أسر الضحايا.

وقُتل وأصيب عشرات الأشخاص، الجمعة، في انفجار استهدف مسجدًا قرب مقر قيادة الشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، في هجوم وقع أثناء صلاة الجمعة.