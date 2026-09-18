برنامج تأهيلي لرباعي الأهلي استعدادا للقمة

وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا لتجهيز رباعي الفريق، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تمهيدًا لعودتهم والمشاركة مع الفريق عقب استئناف المباريات الرسمية.

ويواصل أحمد نبيل كوكا برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية اليسرى، فيما يخضع طاهر محمد طاهر للتأهيل بعد تعرضه لكدمة قوية وجزع في أربطة المرفق الأيسر.

كما يعاني محمد الشناوي من شد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليسرى، بينما يواصل ياسر إبراهيم برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل.