إيران: مغادرة واشنطن مجلس حقوق الإنسان لا تبرئها من دماء أطفالنا

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قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يعفيها من مسئولية الهجمات التي استهدفت المدنيين في مدينتي ميناب ولامرد الإيرانيتين.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، تعليقا على انسحاب واشنطن الرسمي من مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وأكد أن التاريخ لن ينسى الهجمات الأمريكية على مدرسة في مدينة ميناب وصالة رياضية في مدينة لامرد.

وأضاف: "تلطخت مدرسة في ميناب بدماء 168 طفلا، وتحولت صالة رياضية في لامرد إلى ساحة لمجزرة بحق المدنيين".

وتابع: "لا تستطيع الولايات المتحدة الإفلات من مسؤوليتها عبر الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان".

والخميس، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، عن توصلها إلى "أسباب معقولة" ترجح ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في إيران جراء شنها هجمات دون تمييز، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة شنت غارتين جويتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل 178 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وكانت واشنطن قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2025، بموجب أمر رئاسي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانسحبت رسميا مساء أمس الخميس.

وقال ترامب حينها إن بعض المؤسسات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان، تعمل بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.

- الهجومان على ميناب ولامرد

استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال الساعات الأولى من الحرب التي بدأت بهجومهما على إيران في 28 فبراير، مدرسة ابتدائية للإناث في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزخان.

وأفادت التقارير بمقتل 168 شخصا في الهجوم، معظمهم من الأطفال، وتبين لاحقا أن الولايات المتحدة نفذت الهجوم، وأن المدرسة استُهدفت مرتين بفارق زمني بلغ 40 دقيقة.

وفي اليوم نفسه، استهدف الجيش الأمريكي صالة رياضية بمدينة لامرد التابعة لمحافظة فارس، وأُعلن مقتل 21 مدنيا جراء الهجوم.