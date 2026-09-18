قال خطيب المسجد النبوي بالسعودية عبدالمحسن قاسم، في خطبة الجمعة، إن الاعتداء على الحرمين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) "جرم كبير عند الله".

جاء ذلك في خطبة الجمعة، التي بثتها قناة الإخبارية السعودية وتابعها مراسل الأناضول، في ظل استهدافات حوثية طالت عدة مناطق بالمملكة، بخلاف حديث الرياض عن إحباط هجمات حوثية ضد مكة المكرمة، وسط نفي حوثي.

وقال خطيب المسجد النبوي: "ما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من أعمال عدوانية يعكس نهجها الإرهابي في استحلال دماء المسلمين وتخويف الآمنين".

وحذر من مصير أصحاب الفيل التي تشير الروايات التاريخية والدينية إلى أنها حاولت استهداف الأراضي المقدسة قبل أن يهلكها الله، وقال: "ولهم في أصحاب الفيل عبرة".

وشدد على أن "مكة المكرمة أحب البقاع لله، وفيها كعبة الله قبلة المسلمين، وفيها مشاعر مقدسة كعرفات والصفا والمروة، والمدنية فيها مسجد النبي محمد، وكانت مستقره حتى وفاته، وهي مدينة مباركة".

وتابع قائلا: "الاعتداء عليهما بما فيهما من دور التعليم والمساجد والممتلكات، جرم كبير عند الله".

وكانت السلطات السعودية أعلنت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة جنوب مدينة مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة، فيما تحدثت تقارير رسمية سعودية عن هجمات أخرى استهدفت مناطق في المملكة خلال الأيام الماضية.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر بحري على السعودية، ردا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.