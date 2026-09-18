فايننشال تايمز: باكستان حثت إيران على كبح جماح هجمات الحوثيين ضد السعودية قبل تفعيل اتفاقية الدفاع

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين على السعودية، قبل أن تضطر إسلام آباد إلى الدفاع عن المملكة عملا ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أُبرم بين الطرفين الشهر الماضي.

وكان منير، قد توجه إلى طهران الشهر الماضي للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة إيرانيين آخرين، فضلا عن إجرائه عدة مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية عباس عراقجي، التي كان آخرها أمس الأول، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ووفقا لمصدرين مُطلعين على محادثاتهما الأخيرة، طلب منير مرارًا من قادة إيران المساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السعودية وبنيتها التحتية للطاقة، مُشيرًا إلى التزامات إسلام آباد تجاه المملكة دون توجيه تهديدات مُحددة.

وقال مسئول باكستاني مطلع على المحادثات: "تزعم إيران أن هذا نزاع بين السعودية واليمن.. لكن يبدو أيضا أن التصعيد يخدم سياسة إيران في المنطقة".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري، إن بلاده ستبذل "كل جهد" للدفاع عن السعودية، مشددا على أن التزامات إسلام آباد تجاه أمن المملكة "غير مشروطة".

وأضاف شودري في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، بشأن هجمات الحوثيين في اليمن على المملكة: "باكستان تقف إلى جانب السعودية دبلوماسيا وعمليا". وتابع: "باختصار، نحن هنا وسنواصل الدفاع عن السعودية ضد أي هجمات".

ميدانيا، أفاد سكان يمنيون، بسماع أصوات انفجارات ناجمة عن إطلاق جماعة الحوثي مضادات أرضية باتجاه طائرات بدون طيار "درونز" حلقت فوق أحياء عدة في العاصمة صنعاء.

وقال عدد من السكان لوكالة الأناضول للأنباء إنهم رصدوا طائرات "درونز" تحلق فوق أحياء عدة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014، بينها سعوان والحصبة شمال شرق العاصمة.

وأضافوا أن مسلحين حوثيين أطلقوا مضادات أرضية بكثافة من أحياء متعددة، في محاولة لإسقاط الطائرات.

وأوضح السكان أن إطلاق المضادات تسبب في سماع أصوات انفجارات وأثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

وفي تعز، قال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" إن مواجهات اندلعت بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثي في محيط مفرق الظريفة، بمديرية الوازعية، غرب تعز".

وأوضح أن "الطيران الحربي شارك في إسناد القوات المسلحة، عبر شن عدة غارات استهدفت تجمعات وعربات للمليشيا في منطقة الاشتباكات، ومناطق أخرى بالمديرية (لم يذكرها)".

وأضاف أن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن "مقتل 30 عنصرا حوثيا وإصابة 60 آخرين"، فضلا عن تدمير 6 عربات عسكرية ودبابتين.

وتأتي مواجهات تعز في وقت تشهد فيه خريطة السيطرة باليمن تحولات ميدانية، وسط تصاعد القتال على عدة جبهات.

وتقدم الحوثيون أخيرا في الساحل الغربي لليمن وسيطروا على مناطق استراتيجية بمحافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر بينها جزيرة مَيّون الواقعة بمضيق باب المندب.