كشفت مصادر سودانية، اليوم الجمعة، عن استمرار الجيش السوداني في مواصلة تقدمه في ولاية شمال كردفان، مشيرة إلى أنه يسعى للتقدم أكثر في غرب الإقليم بالتوغل في مدينة سودري حتى المزروب وصولا إلى منطقة حمزة الشيخ.

وأكدت المصادر أن الجيش السوداني نجح في التصدي لهجوم شتنه ميليشيا الدعم السريع على منطقة الكيلي في محافظة النيل الازرق، وفقاً لما أوردته قناة الحدث الإخبارية.

وأشارت إلى أن الجيش السوداني يسعى لتأمين المناطق التي استعاد السيطرة عليها أمس، في شمال كردفان.

وأعلنت مصادر عسكرية أمس، إطلاق الجيش السوداني لعملية برية واسعة في عدة مناطق في إقليم كردفان بدعم من القوات المساندة له، وسط تقدم ميداني في شمال وجنوب الإقليم، مؤكدين أنه سيطر بالفعل على منطقة الفرشاية، التي تقع بين مدينتي الدلنج والأبيض.

وتتمحور الأهمية العسكرية لإقليم كردفان لموقعه بين وسط السودان ودارفور، إذ يضم عدة طرق ذات أهمية للحركة الإمدادات، ويعد الإقليم من أكثر المناطق المتنازع عليها بين طرفي الصراع، حيث أنها تشكل ممر استراتيجي نحو حركة الجيش السوداني للغرب، ومن جهة أخرى تقع في منتصف المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع".

ويشهد السودان منذ إبريل 2023، حربا بين الجيش السوداني، وميليشيا الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.