الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية

أدان المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرة مسيّرة، استهدفت محافظة الطائف، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة ضحية هذا الاعتداء ولحكومة وشعب المملكة، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث، أن استمرار هذه الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية يشكل تهديدا لأمنها وسلامة مواطنيها، فضلا عما ينطوي عليه من زيادة حدة التوتر والتصعيد القائم في المنطقة، مشددا على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وجدد المتحدث الرسمي رفض الجامعة العربية القاطع لهذه الاعتداءات، داعيا إلى وقفها فورا، مؤكدا تضامن الجامعة الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات.

وأعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، أمس، سقوط شظايا طائرة بدون طيار "درون" بعد اعتراضها وتدميرها بمحافظة الطائف - غرب السعودية، إذ جرى إطلاقها من قبل الحوثيين.

ونتج عن ذلك وفاة مقيم يمني، وإصابة مواطنة، ومقيم من باكستان حالته حرجة، بجانب أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.