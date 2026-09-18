تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، في حين تترقب الأسواق جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 104 دولارات للبرميل، بعد تراجعه بأكثر من 3% خلال اليومين الماضيين. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنحو 101 دولارا للبرميل.

وفي الشرق الأوسط تتحرك المملكة العربية السعودية لاستئناف تشغيل خط أنابيب نفط شرق-غرب الحيوي الذي ينقل الخام السعودي من حقول الإنتاج في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر لتصديره. وكان الخط قد توقف عن العمل بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة الماضي.

في الوقت نفسه كثفت المملكة محاولاتها لتصدير كميات من النفط عبر مضيق هرمز شبه المغلق منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية في نهاية فبراير الماضي.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري إن الولايات المتحدة تقترب مما اعتبره "قرارا كبيرا" فيما يتعلق بحرب إيران حيث يدرس ما إذا كان سيعاود شن هجمات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع، مع اجتماعه بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب: "أواجه قرارا كبيرا قريبا: هل أريد التدخل والقضاء عليهم (النظام الإيراني) أم لا؟ إنه قرار كبير وكل الاحتمالات واردة معي".

وبحلول الساعة الواحدة و23 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 1% إلى 74ر103 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8ر0% إلى 05ر101 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر.