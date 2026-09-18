ضبط سائق سيارة نقل عرض حياة طلاب للخطر في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق سيارة نقل قام بتحميل بعض المقاعد المدرسية يعتليها مجموعة من الطلاب أثناء سيره بأحد الطرق معرضا حياتهم والمواطنين للخطر بالشرقية.

وقالت الداخلية في بيان اليوم، إنها رصدت صورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بتحميل بعض المقاعد المدرسية ويعتليها مجموعة من الطلاب أثناء سيره بأحد الطرق معرضا حياتهم والمواطنين للخطر بالشرقية.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وأضافت الداخلية أنه بمواجهتة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15 سبتمبر الجارى حال نقله بعض المقاعد المدرسية من إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر لإحدى المدارس الأخرى بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية والسماح للطلبة المشار إليهم باعتلاء السيارة لتوصيلهم لإحدى المناطق بدون مقابل.

وأوضحت الوزارة أنه تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.